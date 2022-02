Un Posto al Sole, anticipazioni 14 febbraio: arriva San Valentino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 14 febbraio: come accoglieranno il giorno di San Valentino a Palazzo Palladini? Marina ha scelto di voler partire, nonostante l’attrazione ed i sentimenti per Roberto fossero molto forti. Una decisione che non ha per niente fatto piacere a Ferri che, ormai, pensava di aver in pugno la donna. Riccardo e Rossella a cena (via screenshot)Rossella sta vivendo un momento molto intenso perché sul lavoro ha dovuto fronteggiare la malattia di un suo amico. Corrado, compagno di scuola delle superiori, al quale hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Allo stesso tempo, poi, deve sopportare il peso della relazione con Riccardo. Ci riuscirà? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Un Posto al ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 11 febbraio 2022) Unaldella puntata di lunedì 14: come accoglieranno il giorno di Sana Palazzo Palladini? Marina ha scelto di voler partire, nonostante l’attrazione ed i sentimenti per Roberto fossero molto forti. Una decisione che non ha per niente fatto piacere a Ferri che, ormai, pensava di aver in pugno la donna. Riccardo e Rossella a cena (via screenshot)Rossella sta vivendo un momento molto intenso perché sul lavoro ha dovuto fronteggiare la malattia di un suo amico. Corrado, compagno di scuola delle superiori, al quale hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Allo stesso tempo, poi, deve sopportare il peso della relazione con Riccardo. Ci riuscirà? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Unal ...

