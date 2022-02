Un posto al sole, anticipazioni 11 febbraio: Marina delude Roberto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una grande delusione destabilizzerà Roberto Ferri ad Un posto al sole. L'uomo, nel corso dell'evento di beneficenza a cui si è recata da sola senza Fabrizio, si è imbattuta nel suo ex marito in compagnia di Filippo e Lara. Quest'ultima non ha perso occasione per mettere in difficoltà la sua rivale rovesciandole il suo drink sul vestito. Poco dopo, quando la Giordano si è allontanata con un diavolo per capello dopo il battibecco con Lara, ha incrociato Roberto e i due non sono riusciti a tenere a bada l'attrazione reciproca. Roberto, però, come si evince dalle anticipazioni della soap opera partenopea di oggi, venerdì 11 febbraio, proprio quando sarà ormai certo di aver riconquistato Marina, dovrà fare i conti con una decisione inaspettata da parte ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una grande delusione destabilizzeràFerri ad Unal. L'uomo, nel corso dell'evento di beneficenza a cui si è recata da sola senza Fabrizio, si è imbattuta nel suo ex marito in compagnia di Filippo e Lara. Quest'ultima non ha perso occasione per mettere in difficoltà la sua rivale rovesciandole il suo drink sul vestito. Poco dopo, quando la Giordano si è allontanata con un diavolo per capello dopo il battibecco con Lara, ha incrociatoe i due non sono riusciti a tenere a bada l'attrazione reciproca., però, come si evince dalledella soap opera partenopea di oggi, venerdì 11, proprio quando sarà ormai certo di aver riconquistato, dovrà fare i conti con una decisione inaspettata da parte ...

Advertising

CommentatoreDi : @Nobodysayops @Lizzylizzypower @ez1922 Ma infatti secondo me erano compatibili caratterialmente , ma hanno due vite… - redazionetvsoap : Abbiamo incontrato per voi l'attore che da tanti anni presta il suo volto a Franco Boschi! #unpostoalsole #upas - nicolasavoia : #Ascoltitv soap 10/02 ??#twittamiBeautiful 2.578.000 17,92% ??#UnaVita 2.447.000 17,79% ??#LoveIsInTheAir 1.704.000… - FootballStorie4 : FOGGIA 1965-66 Allenato da Egizio Rubino si classifica al 12° posto. Con appena 22 reti fatte, sarà la squadra a se… - _vicio_01 : Non per cosa ma dopo la campagna fatta contro Soleil come se fosse in guerra il fandom di Jessica se lo merita. Att… -