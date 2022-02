Un nuovo Centro sportivo per Testa di Lepre: approvata la mozione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fiumicino – “E’ stata approvata all’unanimità la mozione firmata insieme ai consiglieri Zorzi e Magionesi, per chiedere al sindaco e alla giunta di definire un iter per l’acquisizione di un’area di Testa di Lepre di proprietà di Arsial”. Lo fa sapere, in una nota, la consigliera Paola Meloni (Pd), prima firmataria della mozione. “L’area include un Centro sportivo, ormai abbandonato da anni – spiega Meloni -, un servizio di cui quella zona della città scarseggia. Lo sport, e questa pandemia l’ha reso più evidente che mai, è fondamentale per la salute psicofisica e per la socialità di tutti, soprattutto dei più giovani”. “Con la mozione – spiega la consigliera – impegniamo il Sindaco anche a prevedere le procedure necessarie perché, una volta acquisita, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fiumicino – “E’ stataall’unanimità lafirmata insieme ai consiglieri Zorzi e Magionesi, per chiedere al sindaco e alla giunta di definire un iter per l’acquisizione di un’area dididi proprietà di Arsial”. Lo fa sapere, in una nota, la consigliera Paola Meloni (Pd), prima firmataria della. “L’area include un, ormai abbandonato da anni – spiega Meloni -, un servizio di cui quella zona della città scarseggia. Lo sport, e questa pandemia l’ha reso più evidente che mai, è fondamentale per la salute psicofisica e per la socialità di tutti, soprattutto dei più giovani”. “Con la– spiega la consigliera – impegniamo il Sindaco anche a prevedere le procedure necessarie perché, una volta acquisita, ...

