Ucraina, Usa: "Possibile attacco Russia prima della fine Olimpiadi" (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non ritengono che il presidente russo Vladimir Putin abbia preso una decisione su una Possibile invasione dell'Ucraina, ma che esista una concreta possibilità che questo avvenga. A chiarirlo, parlando con i reporter alla Casa Bianca, è stato Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Washington durante il briefing alla Casa Bianca. "Non stiamo dicendo che una decisione è stata presa, che la decisione finale è stata presa dal presidente Putin. Stiamo dicendo che abbiamo un livello di preoccupazione sufficiente, basato su ciò che stiamo vedendo sul campo e quello che i nostri analisti dell'intelligence hanno raccolto. E' un messaggio urgente perché siamo in una situazione urgente", ha aggiunto. "Non andrò nel dettaglio delle informazioni di intelligence di cui disponiamo, ma voglio essere chiaro"

