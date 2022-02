Ucraina, prove di guerra sull’orlo del precipizio. Biden richiama gli americani: ”Via ora dal Paese” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Escalation di tensione incessante in Ucraina, intorno a cui si alternano prove di guerra e tentativi di mediazione per scongiurare una crisi e un conflitto – da più parti ritenuto epilogo sempre più prossimo – dal potenziale devastante per l’intera Europa. Russia e Bielorussia hanno avviato le esercitazioni militari congiunte e Mosca preoccupa l’Occidente. La sensazione di essere sull’orlo di un precipizio emerge dall’ultimo intervento del presidente USA Joe Biden: “I cittadini americani devono partire ora” e abbandonare un fronte ormai rovente. Ucraina, a un passo dalla guerra: situazione incandescente Nel tessuto di una preoccupazione crescente su scala internazionale, Russia e Bielorussia hanno avviato le esercitazioni ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Escalation di tensione incessante in, intorno a cui si alternanodie tentativi di mediazione per scongiurare una crisi e un conflitto – da più parti ritenuto epilogo sempre più prossimo – dal potenziale devastante per l’intera Europa. Russia e Bielorussia hanno avviato le esercitazioni militari congiunte e Mosca preoccupa l’Occidente. La sensazione di esseredi unemerge dall’ultimo intervento del presidente USA Joe: “I cittadinidevono partire ora” e abbandonare un fronte ormai rovente., a un passo dalla: situazione incandescente Nel tessuto di una preoccupazione crescente su scala internazionale, Russia e Bielorussia hanno avviato le esercitazioni ...

