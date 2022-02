Ucraina: ministro Difesa Usa, 3mila uomini dispiegati in Polonia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Washington, 11 feb. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa americano, Lloyd Austin, ha ordinato il dispiegamento in Polonia di altri 3mila militari della 82ma divisione aerotrasportata a fronte delle crescenti preoccupazioni per una potenziale invasione russa dell'Ucraina. Lo rende noto un funzionario della Difesa di Washington. Le truppe partiranno nei prossimi due giorni, andando a raggiungere i 1700 membri dell'unità già sul posto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Washington, 11 feb. (Adnkronos) - Ildellaamericano, Lloyd Austin, ha ordinato il dispiegamento indi altrimilitari della 82ma divisione aerotrasportata a fronte delle crescenti preoccupazioni per una potenziale invasione russa dell'. Lo rende noto un funzionario delladi Washington. Le truppe partiranno nei prossimi due giorni, andando a raggiungere i 1700 membri dell'unità già sul posto.

