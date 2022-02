Ucraina manda ultimatum a Mosca: ‘Motivi le sue esercitazioni o convochiamo summit Osce’. Nato: ‘Rischio golpe guidato dai servizi russi’ (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Ucraina lancia il suo ultimatum alla Russia, dopo l’inizio delle esercitazioni militari dell’esercito di Mosca vicino al confine con il Paese del presidente Volodymyr Zelensky. I termini sono contenuti in un tweet del ministro degli Esteri, Dmitro Kuleba, che annuncia: “Abbiamo ufficialmente innescato il meccanismo per la riduzione dei rischi previsto dal paragrafo III del Documento di Vienna (un accordo dell’Osce per il controllo degli armamenti convenzionali, ndr) e richiesto alla Russia di fornire spiegazioni dettagliate delle sue attività militari nelle regioni adiacenti al territorio del nostro Paese e in quelli occupati provvisoriamente”. Se queste giustificazioni non dovessero arrivare entro 48 ore, Kiev si rivolgerà ai Paesi Osce per convocare una riunione straordinaria dell’Organizzazione. Il ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’lancia il suoalla Russia, dopo l’inizio dellemilitari dell’esercito divicino al confine con il Paese del presidente Volodymyr Zelensky. I termini sono contenuti in un tweet del ministro degli Esteri, Dmitro Kuleba, che annuncia: “Abbiamo ufficialmente innescato il meccanismo per la riduzione dei rischi previsto dal paragrafo III del Documento di Vienna (un accordo dell’Osce per il controllo degli armamenti convenzionali, ndr) e richiesto alla Russia di fornire spiegazioni dettagliate delle sue attività militari nelle regioni adiacenti al territorio del nostro Paese e in quelli occupati provvisoriamente”. Se queste giustificazioni non dovessero arrivare entro 48 ore, Kiev si rivolgerà ai Paesi Osce per convocare una riunione straordinaria dell’Organizzazione. Il ministro ...

