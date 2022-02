Ucraina, gli Usa: 'Concreta possibilità che la Russia dia il via all'invasione' (Di venerdì 11 febbraio 2022) I rischi di guerra ci sono davvero oppure è propaganda? Gli Stati Uniti non ritengono che il presidente russo Vladimir Putin abbia preso una decisione su una possibile invasione dell'Ucraina ma che ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 febbraio 2022) I rischi di guerra ci sono davvero oppure è propaganda? Gli Stati Uniti non ritengono che il presidente russo Vladimir Putin abbia preso una decisione su una possibiledell'ma che ...

