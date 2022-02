**Ucraina: Foreign Office, cittadini britannici lascino immediatamente il paese** (Di venerdì 11 febbraio 2022) Londra, 11 feb. (Adnkronos/Dpa) - Il Foreign Office esorta i cittadini britannici a lasciare l'Ucraina subito "fintanto che i mezzi commerciali saranno a disposizione" nel quadro di un crescente allarme per il rischio di un'invasione da parte della Russia. Il Foreign Office ha anche esortato a non effettuare viaggi nel paese. "L'ambasciata rimane aperta ma non saremo in grado di fornire assistenza consolare di persona", si legge in una dichiarazione. Coloro che decidono di restare in Ucraina "dovranno restare vigili a causa del rischio di operazioni di combattimento, rivedere costantemente i loro piani di partenza ed assicurarsi che i documenti di viaggio siano aggiornati". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Londra, 11 feb. (Adnkronos/Dpa) - Ilesorta ia lasciare l'Ucraina subito "fintanto che i mezzi commerciali saranno a disposizione" nel quadro di un crescente allarme per il rischio di un'invasione da parte della Russia. Ilha anche esortato a non effettuare viaggi nel paese. "L'ambasciata rimane aperta ma non saremo in grado di fornire assistenza consolare di persona", si legge in una dichiarazione. Coloro che decidono di restare in Ucraina "dovranno restare vigili a causa del rischio di operazioni di combattimento, rivedere costantemente i loro piani di partenza ed assicurarsi che i documenti di viaggio siano aggiornati".

