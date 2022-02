Ucciso nel Napoletano | la famiglia dell’imputato si dissocia dal video

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dopo aver appreso da numerose testate giornalistiche che sul noto social Tik Tok sono stati pubblicati diversicelebrativi di Antonio Felli i familiari di Felli, additati come probabili responsabili della diffusione di tali(tramite account fasulli) – hanno prontamente contattato lo scrivente affinché si rappresentasse che laFelli intende prendere le distanze da tali riprovevoli condotte e al contempo si intraprendano tutte le azioni legali nei confronti dei responsabili della creazione e diffusione deie di tutti coloro che hanno commentato e condiviso tali contenuti”. Questa la nota diffusa dall’avvocato Dario Carmine Procentese, ladi Antonio Felli, accusato dell’omicidio di Gianluca Coppola, avvenuto lo scorso 8 aprile a ...

