Uccide la famosa scrittrice Helen Bailey | solo ora emerge la verità sull’uomo condannato all’ergastolo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ian Stewart è il 61enne accusato di aver ucciso la fidanzatanel 2016 e da allora sconta l’ergastolo per omicidio. In questi giorni è però emerso un ulteriore dettaglio sulla vita privata dell’uomo; 12 anni prima dell’assassinio delle fidanzata, l’uomo ha perso anche la moglie. Al tempo aveva dichiarato di averla trovata priva di vita rientrando in casa e che la donna sarebbe morta a causa di una crisi epilettica. Le nuove evidenze scientifiche, però, dimostrano che l’uomo avrebbe ucciso anche la consorte. Ian Stewart, prima dell’omicidio della fidanzata avrebbe ucciso anche la moglie Correva l’anno 2016 quando la cronaca britannica veniva sconvolta dalla notizia della morte di, autrice di libri per ragazzi. Dopo le dovute indagini è stato processato il suo fidanzato, Ian Stewart, per ...