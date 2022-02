Uboldo | si cerca ancora Concetta La figlia | “Ho paura che mia madre sia stata rapita”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Hoche miasia, che si trovi con qualcuno che possa farle del male”. Sono giorni di angoscia per Francesca, ladiLo Cicero, la 69enne, malata di Alzheimer, allontanatasi tre giorni fa dall’ospedale Mater Domini. Battuti palmo a palmo i boschi da Castellanza a, non ètds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

fendente1 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal Lager rifugio ad Uboldo (Va) - ?? OBELIX CERCA CASA È un cagnolone timido ,buono… - malpensa24 : Si cerca Concetta Lo Cicero scomparsa dopo essere stata dimessa dall'ospedale di #Castellanza. -

Ultime Notizie dalla rete : Uboldo cerca

Oltre 40 persone la stanno cercando tra Rescaldina,e Castellanza; inoltre è stato attivato il 'piano provinciale ricerca persone scomparse' al quale partecipano squadre speciali di vigili del ...È la richiesta di aiuto che ha lanciato 'Il rifugio di Raffo' , la struttura diche accoglie randagi o provenienti dai canili del sud Italia e dopo averli curati e riabilitatiper loro ...Battuti palmo a palmo i boschi da Castellanza a Uboldo, non è stata trovata nessuna traccia. La donna non avrebbe potuto resistere tutto questo tempo al freddo. Per questo i soccorritori non escludono ...Attualmente gli investigatori sono impossibilitati a tracciare il dispositivo, ormai scarico. Oltre 40 persone la stanno cercando tra Rescaldina, Uboldo e Castellanza; inoltre è stato attivato il ...