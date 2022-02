Twilight: sul set Robert Pattinson ha rischiato il licenziamento (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'atteggiamento polemico di Robert Pattinson sul set di Twilight gli è quasi costato il licenziamento; come avremmo fatto senza il suo vampiro romatico? È difficile immaginare il franchise di Twilight senza Robert Pattinson, eppure scopriamo che l'attore inglese è stato quasi licenziato per i suoi scontri con la produzione. Motivo delle liti? Voleva che il progetto avesse un'impronta più artistica. In un'intervista con GQ, l'attore 35enne ha parlato dei suoi ruoli più iconici fino ad oggi, che ovviamente includono il protagonista della saga di Twilight, il vampiro emaciato Edward Cullen. "Penso che ci sia qualcosa nel primo film", ha detto Robert Pattinson. "Le persone lo prendono sul serio, è pieno di passione". ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'atteggiamento polemico disul set digli è quasi costato il; come avremmo fatto senza il suo vampiro romatico? È difficile immaginare il franchise disenza, eppure scopriamo che l'attore inglese è stato quasi licenziato per i suoi scontri con la produzione. Motivo delle liti? Voleva che il progetto avesse un'impronta più artistica. In un'intervista con GQ, l'attore 35enne ha parlato dei suoi ruoli più iconici fino ad oggi, che ovviamente includono il protagonista della saga di, il vampiro emaciato Edward Cullen. "Penso che ci sia qualcosa nel primo film", ha detto. "Le persone lo prendono sul serio, è pieno di passione". ...

