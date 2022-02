Tweet negazionista del giornalista di Libero: “Venga a incontrare chi ha perso i propri cari” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bergamo. Continua a far discutere il Tweet pubblicato nella sera dell’8 febbraio dal giornalista di Libero Tommaso Montesano dal testo: “Le bare di #Bergamo stanno al #COVID19 come il lago della Duchessa sta al sequestro #Moro”, con cui nega la tragedia dietro i mezzi militari che a inizio pandemia trasportavano le bare lontano dalla nostra città. Una nostra lettrice, Chiara Gheza, ci ha inviato una lettera rivolta proprio a Montesano, in cui ripercorre quei tragici mesi e invita lo invita a Bergamo a conoscere chi ha perso i propri cari proprio a causa del Covid: “Buongiorno, la presente, in risposta alla Sua affermazione su Twitter relativamente alle bare di Bergamo. Non conosco le ragioni, se esistono, che L’hanno spinta a quella dichiarazione, ma ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bergamo. Continua a far discutere ilpubblicato nella sera dell’8 febbraio daldiTommaso Montesano dal testo: “Le bare di #Bergamo stanno al #COVID19 come il lago della Duchessa sta al sequestro #Moro”, con cui nega la tragedia dietro i mezzi militari che a inizio pandemia trasportavano le bare lontano dalla nostra città. Una nostra lettrice, Chiara Gheza, ci ha inviato una lettera rivoltao a Montesano, in cui ripercorre quei tragici mesi e invita lo invita a Bergamo a conoscere chi hao a causa del Covid: “Buongiorno, la presente, in risposta alla Sua affermazione su Twitter relativamente alle bare di Bergamo. Non conosco le ragioni, se esistono, che L’hanno spinta a quella dichiarazione, ma ...

Advertising

repubblica : Caso Montesano, familiari vittime querelano il giornalista per il suo tweet negazionista sulle bare: 'Basta mancare… - LaStampa : Bergamo: i familiari dei morti di Covid nelle bare querelano Montesano per il tweet negazionista - stobenese : RT @giraldo_ale: #Bergamo: i familiari dei morti di #Covid trasportati dai camion militari querelano #Montesano per il tweet negazionista:… - Dondolino72 : RT @giraldo_ale: #Bergamo: i familiari dei morti di #Covid trasportati dai camion militari querelano #Montesano per il tweet negazionista:… - AttilaAzureRive : RT @repubblica: Caso Montesano, familiari vittime querelano il giornalista per il suo tweet negazionista sulle bare: 'Basta mancare di risp… -