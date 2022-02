Tutto il mondo riapre, noi stiamo a guardare. Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza. Ma sul dopo regna il caos. Dal Green Pass allo smart working. I Migliori ancora non sanno che pesci pigliare (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre gli Stati Uniti, il Regno Unito e mezza Europa anticipano le riaperture, l’Italia non sa ancora che pesci prendere. Sembra una barzelletta eppure il problema è grande perché sappiamo che il 31 marzo finirà lo stato di emergenza mentre è ancora avvolto nel mistero in che modo questo evento si ripercuoterà sugli italiani. Dal Green Pass alla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, dall’obbligo di mascherine al chiuso (da oggi non più obbligatorie all’aperto) allo smart working, la ripresa economica dell’Italia – resa ancor più incerta dagli ultimi dati arrivati da Bruxelles – rischia di trovarsi schiacciata da una serie sconfinata di restrizioni. Lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre gli Stati Uniti, il Regno Unito e mezza Europa anticipano le riaperture, l’Italia non sacheprendere. Sembra una barzelletta eppure il problema è grande perché sappiamo che il 31finirà lodimentre èavvolto nel mistero in che modo questo evento si ripercuoterà sugli italiani. Dalalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, dall’obbligo di mascherine al chiuso (da oggi non più obbligatorie all’aperto), la ripresa economica dell’Italia – resa ancor più incerta dagli ultimi dati arrivati da Bruxelles – rischia di trovarsi schiacciata da una serie sconfinata di restrizioni. Lo ...

