(Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo quanto riferito da diversi media americani,hadiversi, tra cui alcuni classificati “top”. Secondo una giornalista del New York Times,avrebbe anche gettato diversiin uno dei water della. Se la notizia fosse vera, un presidente americano che si sbarazza diufficiali

Advertising

Billa42_ : Trump ha sottratto dalla Casa Bianca documenti “top secret” - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Top secret: Donald Trump avrebbe sottratto documenti riservati andando via dalla Casa Bianca https://t.c… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Top secret: Donald Trump avrebbe sottratto documenti riservati andando via dalla Casa Bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Trump sottratto

Alcuni dei documenti cheavrebbe portato con sé a Mar - a - Lago dalla Casa Bianca erano marcati come riservati, compresi alcune carte di li - vello 'top secret'. Lo scrive il Washington Post citando due fonti a ...Il quotidiano ha spiegato che a gennaio i funzionari sono andati nel resort di Palm Beach per sequestrare documenti cheha erroneamentealla Casa Bianca. "Diverse scatole" sarebbero ...3.42 Wp: Trump ha preso documenti top secret Alcuni dei documenti ... i suoi collaboratori e sollevano nuovi interrogativi su perché quei documenti siano stati sottratti alla Casa Bianca. Non è ancora ...(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Alcuni dei documenti che Trump avrebbe portato con sé a Mar-a-Lago dalla ... e sollevano nuovi interrogativi su perché quei documenti siano stati sottratti alla Casa Bianca ...