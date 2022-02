Trovato il farmaco per il suicido assistito di Mario, tetraplegico dopo un incidente (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - “Il Tiopentone sodico appare idoneo a garantire una morte rapida (minuti) e indolore ad un dosaggio non inferiore a 3-5 grammi per una persona adulta del peso di 70 kg. La modalità di somministrazione è quella dell'auto somministrazione mediante infusione endovenosa”. È quanto ha deciso il comitato etico delle Marche per garantire a Mario, 43enne marchigiano rimasto tetraplegico dopo un incidente stradale, il suicidio assistito. Lo fa sapere l'Associazione Luca Coscioni, che parla di “nuova svolta storica” a conclusione di una vicenda iniziata 16 mesi fa e contraddistinta da diversi ricorsi. dopo oltre 16 mesi di azioni legali, l'Asur consegna la relazione. https://t.co/9OAYl2nxHo #11febbraio #suicidioassistito — Associazione Luca Coscioni (@ass coscioni) ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - “Il Tiopentone sodico appare idoneo a garantire una morte rapida (minuti) e indolore ad un dosaggio non inferiore a 3-5 grammi per una persona adulta del peso di 70 kg. La modalità di somministrazione è quella dell'auto somministrazione mediante infusione endovenosa”. È quanto ha deciso il comitato etico delle Marche per garantire a, 43enne marchigiano rimastounstradale, il suicidio. Lo fa sapere l'Associazione Luca Coscioni, che parla di “nuova svolta storica” a conclusione di una vicenda iniziata 16 mesi fa e contraddistinta da diversi ricorsi.oltre 16 mesi di azioni legali, l'Asur consegna la relazione. https://t.co/9OAYl2nxHo #11febbraio #suicidio— Associazione Luca Coscioni (@ass coscioni) ...

