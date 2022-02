Torta Solo Cioccolato o quasi! Golosa e anche light, meno di 55 calorie! (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Torta Solo Cioccolato è un dolce davvero favoloso: niente farina, lievito, zucchero o latte, per una ricetta che apporta meno di 55 calorie a fetta. Ovviamente è perfetta per le super golose che non gradiscono attentati alla loro linea. Nessuna rinuncia, ma tanto tanto gusto. Poche e semplici mosse per un risultato che prenderà voi e le vostre amiche per la gola. Offritela al termine di un ritrovo tutto al femminile, per un pieno di magnesio che distende i nervi ed eleva il morale alle stelle e si sa, a noi donne, serve sempre! Veloce da preparare e da infornare, servirete loro un vero capolavoro di gusto a basso impatto sulla silhouette. Curiose? Iniziamo! Torta Solo Cioccolato: ingredienti e preparazione Per questa Torta golosissima ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 febbraio 2022) Laè un dolce davvero favoloso: niente farina, lievito, zucchero o latte, per una ricetta che apportadi 55 calorie a fetta. Ovviamente è perfetta per le super golose che non gradiscono attentati alla loro linea. Nessuna rinuncia, ma tanto tanto gusto. Poche e semplici mosse per un risultato che prenderà voi e le vostre amiche per la gola. Offritela al termine di un ritrovo tutto al femminile, per un pieno di magnesio che distende i nervi ed eleva il morale alle stelle e si sa, a noi donne, serve sempre! Veloce da preparare e da infornare, servirete loro un vero capolavoro di gusto a basso impatto sulla silhouette. Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questagolosissima ...

