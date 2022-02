Torta al caffe senza forno e senza microonde | tutto l’aroma dell’espresso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ami il caffè? Laal caffèdiventerà il tuo dolce preferito. Super morbido questo dolce stregherà il tuo palato con il gusto del caffè e inonderà la cucina del suo inconfondibile profumo. Il procedimento per realizzare laè davvero elementare. Dopo il primo assaggio ci verrà voglia di cucinarla ancora e ancora. Gli ingredienti utili per portare a tavola questo dolce sono i seguenti: 250 gr di farina 1 cucchiaio di caffè istantaneo 3 uova Acqua calda 80 gr di zucchero 200 ml di latte 60 ml di olio 16 gr di lievito per dolci Scopriamo, continuando a leggere, come è possibile realizzare questaperfetta per gli amanti del caffè In una ciotola apriamo le uova e montiamole con una frusta elettrica insieme allo zucchero. Successivamente aggiungiamo l’olio, ...