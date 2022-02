Torino.Venezia, i convocati di Zanetti: assente Romero (Di venerdì 11 febbraio 2022) La lista dei calciatori convocati dal tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, in vista della sfida contro il Torino, valida per la 25esima giornata della Serie A 2021/2022. Sarà assenteRomero, volato in Argentina per la nascita del quarto figlio. Appuntamento domani sera alle ore 20:45. Di seguito la lista completa. I convocati Portieri: Bertinato, Lezzerini, MäenpääDifensori: Ampadu, Caldara, Haps, Modolo, Molinaro, Pálsson, Svoboda, UllmannCentrocampisti: Busio, Cuisance, ?rnigoj, Fiordilino, Peretz, TessmannAttaccanti: Aramu, Henry, Johnsen, Okereke, Nani, Nsame SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) La lista dei calciatoridal tecnico del, Paolo, in vista della sfida contro il, valida per la 25esima giornata della Serie A 2021/2022. Sarà, volato in Argentina per la nascita del quarto figlio. Appuntamento domani sera alle ore 20:45. Di seguito la lista completa. IPortieri: Bertinato, Lezzerini, MäenpääDifensori: Ampadu, Caldara, Haps, Modolo, Molinaro, Pálsson, Svoboda, UllmannCentrocampisti: Busio, Cuisance, ?rnigoj, Fiordilino, Peretz, TessmannAttaccanti: Aramu, Henry, Johnsen, Okereke, Nani, Nsame SportFace.

Advertising

sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - infoitsport : Torino-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - zazoomblog : Convocati Venezia per il Torino: Romero in argentina per la nascita del figlio - #Convocati #Venezia #Torino:… - infoitsport : Zanetti: 'Torino? Per il Venezia deve essere un nuovo inizio' - infoitsport : Torino, Juric: 'I gol presi nel finale difficili da spiegare, ma ora ripartiamo con il Venezia' -