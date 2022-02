Torino, tifosi sotto shock: brutto infortunio per il campione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News I tifosi granata sono rimasti senza parole. La squadra campione d'Italia in carica, dopo appena due giornate di campionato, si ritrova con un nuovo infortunio che coinvolge il difensore centrale Koulibaly. Il Torino, privato del suo capitano e dell'uomo più rappresentativo della difesa, è destinato a subire una dura sconfitta contro la Lazio?? I tifosi del Torino temono di perdere il titolo per infortunio. Una notizia di cui i Granatieri e l'allenatore Ivan Juric devono essersi preoccupati in un momento piuttosto speciale della stagione. Torino sta attraversando un periodo piuttosto intenso, con l'infortunio dei suoi campioni che ha scatenato il panico tra i tifosi. I tifosi granatani sono ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Igranata sono rimasti senza parole. La squadrad'Italia in carica, dopo appena due giornate di campionato, si ritrova con un nuovoche coinvolge il difensore centrale Koulibaly. Il, privato del suo capitano e dell'uomo più rappresentativo della difesa, è destinato a subire una dura sconfitta contro la Lazio?? Ideltemono di perdere il titolo per. Una notizia di cui i Granatieri e l'allenatore Ivan Juric devono essersi preoccupati in un momento piuttosto speciale della stagione.sta attraversando un periodo piuttosto intenso, con l'dei suoi campioni che ha scatenato il panico tra i. Igranatani sono ...

Advertising

HyperPixie_ : Chiedo scusa ai tifosi del Torino perché ho Praet al fantacalcio, tutta colpa mia - marinabeccuti : Torino, Vagnati e i tifosi sperano in un ripensamento di Belotti ma lui si chiude nel silenzio - Torinogranatait : Torino, Vagnati e i tifosi sperano in un ripensamento di Belotti ma lui si chiude nel silenzio - DiegoA20_17_38 : @sasanapoletan Saranno stati sicuramente dei meridionali tifosi del Milan. A Milano certe cose non succedono... son… - Salvo1296_ : @Wazza_CN A Firenze si meneranno pesante. Sicuramente ci saranno agguati dei tifosi viola contro i gobbi. Credo sia… -