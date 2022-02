Torino, rientra il capitano: Belotti in panchina contro il Venezia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Torna il capitano. Domani sera contro il Venezia rientrerà Andrea Belotti, dopo il secondo lungo infortunio di questa stagione che lo aveva obbligato in infermeria dal 28 novembre. Domani sera il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Torna il. Domani serailrientrerà Andrea, dopo il secondo lungo infortunio di questa stagione che lo aveva obbligato in infermeria dal 28 novembre. Domani sera il ...

Advertising

sportli26181512 : Torino, rientra il capitano: Belotti in panchina contro il Venezia: Torino, rientra il capitano: Belotti in panchin… - Gazzetta_it : Torino, rientra il capitano: #Belotti in panchina contro il Venezia - infoitinterno : Torino, finalmente Belotti. Il Gallo rientra in gruppo dopo il lungo stop - CalcioPillole : #Torino, finalmente #Belotti. Il Gallo rientra in gruppo dopo il lungo stop. - diegofornero : @marcato82 Gli acquisti sono sensatissimi, nessuno lo mette in dubbio, ma non è un caso che il Torino avesse preso… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino rientra Torino, rientra il capitano: Belotti in panchina contro il Venezia Torna il capitano. Domani sera contro il Venezia rientrerà Andrea Belotti, dopo il secondo lungo infortunio di questa stagione che lo aveva obbligato in infermeria dal 28 novembre. Domani sera il ...

Probabili formazioni Serie A della 25giornata: le news dai campi In difesa infine rientra Bremer dopo aver scontato il turno di stop per squalifica della scorsa settimana Venezia, due squalificati anche per Dionisi Due squalificati in casa Torino, altrettanti in ...

Torino, rientra il capitano: Belotti in panchina contro il Venezia La Gazzetta dello Sport Torino, scelte confermate: mediana di qualità Nessun ballottaggio in vista per il Torino di Juric in vista della sfida di campionato contro il Venezia. Le scelte di formazione dovrebbero essere confermate quasi del tutto, con Belotti che seppur ...

Torino, chi gioca contro il Venezia? Bremer torna al suo posto, Ricci al debutto Il Torino si sta preparando in questi giorni per affrontare il ... Djidji, Brekalo, Belotti appena rientrato). Vediamo le prime indicazioni di formazione.

Torna il capitano. Domani sera contro il Venezia rientrerà Andrea Belotti, dopo il secondo lungo infortunio di questa stagione che lo aveva obbligato in infermeria dal 28 novembre. Domani sera il ...In difesa infineBremer dopo aver scontato il turno di stop per squalifica della scorsa settimana Venezia, due squalificati anche per Dionisi Due squalificati in casa, altrettanti in ...Nessun ballottaggio in vista per il Torino di Juric in vista della sfida di campionato contro il Venezia. Le scelte di formazione dovrebbero essere confermate quasi del tutto, con Belotti che seppur ...Il Torino si sta preparando in questi giorni per affrontare il ... Djidji, Brekalo, Belotti appena rientrato). Vediamo le prime indicazioni di formazione.