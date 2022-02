Torino, manifestazione studenti: "Siamo venuti gia' menati" (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Vogliamo stare con il megafono, Siamo venuti gia' menati da casa". Gli studenti di Torino oggi pomeriggio volevano fare un presidio sotto la Prefettura, ma la polizia ha impedito l'accesso in piazza ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Vogliamo stare con il megafono,gia'da casa". Glidioggi pomeriggio volevano fare un presidio sotto la Prefettura, ma la polizia ha impedito l'accesso in piazza ...

Advertising

amnestyitalia : Constatato l'uso eccessivo e non giustificato della forza, da parte di agenti di polizia, nel corso di recenti iniz… - MacoursD : RT @MacoursD: Torino, manifestazione studenti: 'Siamo venuti gia' menati' - MacoursD : Torino, manifestazione studenti: 'Siamo venuti gia' menati' - myo75ho : Entro in piazza Castello: a sinistra, via Pietro Micca chiusa per una fuga di gas, a destra almeno 4 camionette di… - lunxx00429755 : RT @stanzaselvaggia: Una ragazza giovanissima, alla manifestazione di Torino, mche chiede ai poliziotti perché stanno picchiando dei ragaz… -