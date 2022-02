Tony Khan: “Adam Cole è uno dei nostri wrestler di punta” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da quando è arrivato uno dei wrestler più seguiti dai fan in AEW è sicuramente Adam Cole che dal suo debutto nella compagnia ha inanellato una serie di ottime prestazioni e di vittorie che lo hanno sicuramente riconosciuto come uno dei lottatori di spicco. Infatti Cole dal suo arrivo ha perso un singolo incontro a Beach Break contro Orange Cassidy che però, essendo un unsanctioned match, non ha intaccato il suo record di vittorie in AEW e da come abbiamo visto a Dynamite sembra invece aver messo gli occhi sull’AEW World Championship di “Hangman” Adam Page. Un assoluto main eventer Intervistato da PWInsider il presidente della AEW Tony Khan ha parlato proprio di Adam Cole elogiando il lavoro fatto dal ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da quando è arrivato uno deipiù seguiti dai fan in AEW è sicuramenteche dal suo debutto nella compagnia ha inanellato una serie di ottime prestazioni e di vittorie che lo hanno sicuramente riconosciuto come uno dei lottatori di spicco. Infattidal suo arrivo ha perso un singolo incontro a Beach Break contro Orange Cassidy che però, essendo un unsanctioned match, non ha intaccato il suo record di vittorie in AEW e da come abbiamo visto a Dynamite sembra invece aver messo gli occhi sull’AEW World Championship di “Hangman”Page. Un assoluto main eventer Intervistato da PWInsider il presidente della AEWha parlato proprio dielogiando il lavoro fatto dal ...

