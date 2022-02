Tifosi Atalanta | “Terrone di merda” a Terracciano | anche Commisso prende posizione

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Pietroè stato insultato daidell’durante la sfida con la Fiorentina in Coppa Italia. “di” gli hanno urlato. Insulti continui per tutta la partita che si sono sentiti chiaramente. Il giorno dopo quella partita tante persone hanno voluto stare al fianco di, il portiere di San Felice a Cancello, in Campania, preso di mira daidell’. Il primo a chiamareè stato il presidente della Fiorentina, Roccoche gli ha detto di essere fiero di essere un. Non va dimenticato che, nonostante sia cittadino degli Stati Uniti ha comunque origini del Sud Italia....

Pietro Terracciano è stato insultato dai tifosi dell'Atalanta durante la sfida con la Fiorentina in Coppa Italia. "Terrone di merda" gli hanno urlato. Insulti continui per tutta la partita che si sono ...