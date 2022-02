Theo Hernandez rinnova con il Milan: «Pioli mi ha migliorato, come uomo e come calciatore» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi è stato ufficializzato il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan fino al 2026. Il difensore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni al profilo TikTok del Milan. “Sono molto felice. Dal primo giorno in cui sono arrivato qua sono stato benissimo con il mister, la squadra, Maldini e tutti. Per questo ho rinnovato. Ora dobbiamo continuare così e fare le cose bene. È vero che c’erano tante squadre che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan e di rimanere qua. Sto qua con i tifosi. Sto veramente molto bene qua, con amici e compagni di squadra, fidanzata con il bambino in arrivo. Sono veramente felice”. “Sono ancora giovane, devo crescere giorno dopo giorno. Non devo dire se sono migliore di altri, questo lo deve dire la gente. Pioli mi ha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi è stato ufficializzato il rinnovo dicon ilfino al 2026. Il difensore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni al profilo TikTok del. “Sono molto felice. Dal primo giorno in cui sono arrivato qua sono stato benissimo con il mister, la squadra, Maldini e tutti. Per questo hoto. Ora dobbiamo continuare così e fare le cose bene. È vero che c’erano tante squadre che mi volevano, ma io ho pensato solo ale di rimanere qua. Sto qua con i tifosi. Sto veramente molto bene qua, con amici e compagni di squadra, fidanzata con il bambino in arrivo. Sono veramente felice”. “Sono ancora giovane, devo crescere giorno dopo giorno. Non devo dire se sono migliore di altri, questo lo deve dire la gente.mi ha ...

Advertising

angelomangiante : Avere come dirigente il più forte difensore della storia, apre una corsia preferenziale. Theo Hernandez rivelò che… - AntoVitiello : ?? Manuel Garcia Quilon, l'agente di Theo #Hernandez, è arrivato a #CasaMilan per le ultime firme prima del rinnovo… - AntoVitiello : ?? Theo #Hernandez è appena arrivato in sede per firmare ?? il rinnovo con il #Milan ??? - MajimbuAlkaeb : RT @_enz29: Comunque il PSG si prende sia Hakimi che Theo Hernandez Salvate questo tweet - theMilanZone_ : Theo Hernandez era il primo nome del Barca per la fascia sinistra, l’operazione però è stata da subito complicata p… -