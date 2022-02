The White Lotus 2: Theo James e Meghann Fahy nel cast dei nuovi episodi che si gireranno in Sicilia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Theo James e Meghann Fahy tra i nuovi arrivi del cast della seconda stagione della serie HBO The White Lotus, che sarà ambientata in Sicilia. Theo James, Meghann Fahy, Leo Woodall e Will Sharpe sono entrati a far parte del cast della seconda stagione della serie HBO di Mike White, The White Lotus, che sarà ambientata in Sicilia. La prima stagione di The White Lotus, in sei parti, ha seguito un gruppo di visitatori in vacanza al White Lotus, un esclusivo resort hawaiano. La seconda stagione, anch'essa scritta, diretta e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022)tra iarrivi deldella seconda stagione della serie HBO The, che sarà ambientata in, Leo Woodall e Will Sharpe sono entrati a far parte deldella seconda stagione della serie HBO di Mike, The, che sarà ambientata in. La prima stagione di The, in sei parti, ha seguito un gruppo di visitatori in vacanza al, un esclusivo resort hawaiano. La seconda stagione, anch'essa scritta, diretta e ...

