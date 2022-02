The Batman potrebbe debuttare nelle sale con un weekend a quota 80 milioni di dollari

Advertising

Dev_Mistry001 : RT @UCI_Cinemas: Prevendite aperte ORA ?? - AnnaxLGxTS : RT @AllAboutRobKris: #RobertPattinson ospite al Jimmy Kimmel Live il 16 Febbraio per promuovere The Batman !!! - badtasteit : #TheBatman: prevendite aperte, ad @ArcadiaCinema la grande anteprima di mezzanotte con noi! - nikomagno : RT @UCI_Cinemas: Prevendite aperte ORA ?? - simaritaurosa : RT @UCI_Cinemas: Prevendite aperte ORA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman

Cinefilos.it

Ci siamo, dopo una lunga attesasta finalmente per arrivare nei cinema di tutto il mondo: sono aperte ufficialmente le prevendite del film di Matt Reeves, e noi di BadTaste.it celebreremo il ritorno del Cavaliere Oscuro ...A sentire il suo protagonista Robert Pattinson ,, il nuovo film sull'Uomo Pipistrello di prossima uscita, sarà un lungometraggio all'insegna della malinconia. Parlando ai microfoni di GQ, l'attore ha svelato nuovi dettagli dell'...Il film The Batman diretto da Matt Reeves, secondo le prime ipotesi degli esperti, potrebbe debuttare incassando nel primo weekend una cifra compresa tra gli 80 e i 130 milioni di dollari.Spettacoli e Cultura - The Batman sarà distribuito nelle sale italiane il 3 marzo 2022, un giorno prima della release americana The Batman è il nuovo lungometraggio diretto da Matt Reeves ( Blood ...