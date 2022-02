Terza categoria | lasciarono il campo dopo offesa razzista | confermato il 3-0 a tavolino

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La Corte sportiva di appello territoriale dell’Emilia-Romagna ha respinto il reclamo della società di calcio Saragozza, che milita ina Bologna, e hala sconfitta per 3-0 a. Il ko era stato inflittoche la squadra si era ritirata dal, lo scorso 28 novembre in seguito a un insultosubito da un proprio giocatore. Respinto allo stesso modo anche il reclamo del Real Basca, contro la squalifica a 10 giornate per il giocatore che aveva offeso l’avversario. SportFace.

La Corte sportiva di appello territoriale dell'Emilia-Romagna ha respinto il reclamo della società di calcio Saragozza, che milita in terza categoria a Bologna, e ha confermato la sconfitta per 3-0 a ...