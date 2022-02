Tennis, Sky Sport: Sinner e Piatti stanno per separarsi (il video della lite in Australia) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Clamoroso al Cibali. Sta per concludersi il sodalizio tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti. Lo annuncia Sky Sport, scrive che Sinner sta per chiudere il rapporto professionale col suo storico allenatore che lo ha seguito dall’inizio. Nelle scorse settimane si era parlato della ricerca, da parte di Sinner, di un coach di lusso. So erano fatti i nomi di McEnro, anche di Sharapova. McEnroe aveva rilasciato un’intervista che aveva dato fastidio a Piatti. C’era stato anche uno scambio tra Piatti e Sinner che dal campo diceva “Stai calmo, sto facendo con la mia testa”. Sinner, 20 anni, è oggi numero 10 del mondo. La sua potrebbe essere una scelta giusta. Allenare un giovane, portarlo alla soglia dell’eccellenza non è la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Clamoroso al Cibali. Sta per concludersi il sodalizio tra Jannike Riccardo. Lo annuncia Sky, scrive chesta per chiudere il rapporto professionale col suo storico allenatore che lo ha seguito dall’inizio. Nelle scorse settimane si era parlatoricerca, da parte di, di un coach di lusso. So erano fatti i nomi di McEnro, anche di Sharapova. McEnroe aveva rilasciato un’intervista che aveva dato fastidio a. C’era stato anche uno scambio trache dal campo diceva “Stai calmo, sto facendo con la mia testa”., 20 anni, è oggi numero 10 del mondo. La sua potrebbe essere una scelta giusta. Allenare un giovane, portarlo alla soglia dell’eccellenza non è la ...

