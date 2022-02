Tennis, Fabio Fognini critico verso il tennis del futuro: “Dopo il ritiro non guarderò più una partita” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bene Fabio Fognini nel torneo ATP di Buenos Aires. Il tennista ligure si è imposto ieri contro lo spagnolo Pedro Martinez e si è guadagnato il diritto di disputare i quarti di finale contro Federico Delbonis, il ‘giustiziere’ di Juan Martin Del Potro. Durante la conferenza stampa svoltasi Dopo il successo di ieri, Fognini ha parlato anche del ritiro del campione argentino: “È un amico, un grande collega, mi rattrista vederlo in quello stato. Conosco il vero Juan Martin, uno dei pochi in grado di combattere con i Big 4 al loro meglio. Non ho potuto parlargli, ma gli auguro tutto il meglio“. Incalzato dai giornalisti, Fabio ha espresso il suo parere sul tennis del futuro: “Forse perché vengo da una ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Benenel torneo ATP di Buenos Aires. Ilta ligure si è imposto ieri contro lo spagnolo Pedro Martinez e si è guadagnato il diritto di disputare i quarti di finale contro Federico Delbonis, il ‘giustiziere’ di Juan Martin Del Potro. Durante la conferenza stampa svoltasiil successo di ieri,ha parlato anche deldel campione argentino: “È un amico, un grande collega, mi rattrista vederlo in quello stato. Conosco il vero Juan Martin, uno dei pochi in grado di combattere con i Big 4 al loro meglio. Non ho potuto parlargli, ma gli auguro tutto il meglio“. Incalzato dai giornalisti,ha espresso il suo parere suldel: “Forse perché vengo da una ...

Advertising

FiorinoLuca : Fabio Fognini ???? ?? “Pagherei il biglietto per vedere Roger dei vecchi tempi, ma non lo so se lo vedremo come prim… - OA_Sport : Fabio Fognini è molto critico verso il tennis del futuro - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Fabio Fognini ???? ?? “Pagherei il biglietto per vedere Roger dei vecchi tempi, ma non lo so se lo vedremo come prima. Quan… - Luca_Bdl : RT @FiorinoLuca: Fabio Fognini ???? ?? “Pagherei il biglietto per vedere Roger dei vecchi tempi, ma non lo so se lo vedremo come prima. Quan… - LeeMajella : RT @FiorinoLuca: Fabio Fognini ???? ?? “Pagherei il biglietto per vedere Roger dei vecchi tempi, ma non lo so se lo vedremo come prima. Quan… -