Tempesta d' amore | anticipazioni 11 febbraio | Selina affronta Christoph

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 11 febbraio 2022)Von Thalheim, ad', racconterà atutta la verità su Cornelius e la sua sfortunata vicenda, ma l'uomo non avrà la reazione sperata dalla donna. L'albergatore, dopo settimane di bugie e sotterfugi da parte della compagna, ha deciso di svolgere delle indagini sul conto di Lars, il barista dell'hotel, insospettito dall'eccessiva confidenza tra lui,e Maja.ha dapprima constatato che le referenze lavorative dell'uomo fossero false, per poi forzare il suo armadietto e reperire la cartella clinica relativa all'intervento di chirurgia plastica che ha subito. A questo punto, ha scoperto che Lars è, in realtà, il marito di. Deluso ed amareggiato,ha rinfacciato alla Von Thalheim la verità e lei ha ...