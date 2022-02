Telese | riapertura pista ciclopedonale | l’opposizione scrive al presidente del Consorzio Sannio-Alifano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo consiliare “Città” – composto da Nicola Di Santo, Pasquale Carofano, Nadia Cenicola e Teresa Teta – nella giornata di ieri ha inviato una istanza aldeldi bonifica dele per conoscenza al Sindaco diTerme, per sollecitare l’ultimazione lavori necessari per ladel tratto est ed ovest dellacosteggiante il torrente Grassano. “Con ordinanza n. 59 dell’8 ottobre 2021 – spiega il gruppo consiliare – il Sindaco del Comune diTerme ha disposto la chiusura al traffico pedonale e ciclabile del tratto est e del tratto ovest dellache costeggia il ...

