Telese | finanziati lavori di riconversione centro polifunzionale per circa 3 milioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTerme (Bn) – E’ didi euro il finanziamento che il Comune diTerme ha ottenuto per idiinper i servizi alla famiglia di un edificio pubblico adibito a scuola per l’infanzia. La richiesta era stata inviata, con relativo progetto, lo scorso mese di maggio nell’ambito dell’avviso pubblico approvato con Decreto del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’edilizia scolastica e la scuola digitale. Qualche giorno fa la nota con il decreto di finanziamento da parte dell’Unità di Missione PNRR dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero ...