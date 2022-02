Superbonus, senza fondi fallimento aziende: è allarme (Di venerdì 11 febbraio 2022) “A pagare il conto più salato dell’ennesima giravolta normativa sul Superbonus saranno soprattutto i tantissimi italiani che, grazie alla cessione del credito, avevano potuto avviare l’efficientamento energetico e il rifacimento degli edifici”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Giuseppe Bica, presidente dell’Anammi- Associazione nazional-europea amministratori d’immobili, riferendosi allo stop delle cessioni ultime dei crediti in edilizia. “Se non arriveranno i fondi del Superbonus – avverte – a fallire non saranno soltanto le aziende, ma gli stessi condomini, lasciati privi di qualsiasi garanzia e poi, in clamoroso effetto domino, buona parte del Paese”. “Blocco dei cantieri per mancanza di liquidità e paralisi del settore edile. Con l’articolo 26 del decreto Sostegni/ter, invece di contrastare frodi e ruberie, si è ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) “A pagare il conto più salato dell’ennesima giravolta normativa sulsaranno soprattutto i tantissimi italiani che, grazie alla cessione del credito, avevano potuto avviare l’efficientamento energetico e il rifacimento degli edifici”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Giuseppe Bica, presidente dell’Anammi- Associazione nazional-europea amministratori d’immobili, riferendosi allo stop delle cessioni ultime dei crediti in edilizia. “Se non arriveranno idel– avverte – a fallire non saranno soltanto le, ma gli stessi condomini, lasciati privi di qualsiasi garanzia e poi, in clamoroso effetto domino, buona parte del Paese”. “Blocco dei cantieri per mancanza di liquidità e paralisi del settore edile. Con l’articolo 26 del decreto Sostegni/ter, invece di contrastare frodi e ruberie, si è ...

