Superbonus | il presidente Ance | «Il decreto anti-frodi affonda le costruzioni | riattivare Poste e Cdp»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) A sentire le parole pronunciate in Parlamento da Gabriele Buia,dell', l'associazione dei costruttori, non si può che notare l'ossimoro. La contraddizione nel nome...

ilmattino.it

A sentire le parole pronunciate in Parlamento da Gabriele Buia ,dell'Ance, l'associazione dei costruttori, non si può che notare l'ossimoro. La ..., si lavora a un decreto per ...Alessandro Banzato è ildi Federacciai, settore che da inizio anno ha già perso il 20% ...110%/ Il provvedimento "modello" per lo spreco di risorse pubbliche Quanto pesa sulle ...Praticamente i temi del momento, tra Superbonus e voglia di ripartire ... dall’edilizia a tutto ciò che riguarda risparmio energetico e sostenibilità". Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio, ha ...Così dice, e non è retorica, Riccardo Roccati, 57 anni, presidente della Cassa Edile ... scosse si parla ma di una torta gigantesca di denaro pubblico. E’ la corsa al superbonus 110%, una gara tra ...