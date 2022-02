Superbonus | Cugliari Cna | Imprese calabresi chiuderanno | politica intervenga

(Di venerdì 11 febbraio 2022) ... "La Cna chiede a tutto l'assetto politico calabrese di fare pressione su Ministero e Governo per rivedere e cambiare questa norma , prima che venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale". cna ...

Advertising

Strill_it : Superbonus e cessione del credito, Cugliari (Cna): “Imprese calabresi chiuderanno, politica intervenga” - wesud_news : Superbonus e cessione del credito, Cugliari (Cna): “Imprese calabresi chiuderanno, politica intervenga” -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Cugliari

... lancia quindi un allarme chiaro: "Se la norma introdotta dal Governo non sarà modificata - afferma Giovanni- ci saranno seri problemi per tutto il sistema delle costruzioni impiantistiche ...110% e agevolazioni: la Cna Calabria lancia l'allarme per le imprese La vera forza di queste misure, evidenzia, "era data dal fatto che, una volta avuto accesso al credito, questo ...L’allarme è stato lanciato dal presidente della Cna Calabria (Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Giovanni Cugliari, che spiega: “La crescita esponenziale della ...era stata resa possibile dagli incentivi come il Superbonus 110% e altre agevolazioni che miravano anche all’efficientamento energetico degli immobili”. La vera forza di queste misure, evidenzia ...