Super Bowl | il cane di Biden giocherà il Puppy Bowl

Commaner, nuovo cucciolo della Casa Bianca, sarà uno dei protagonisti del "Puppy Bowl", la partita di football giocata dagli amici a quattro zampe poche ore prima dell'inizio ufficiale del Super Bowl, la finale di football americano, che quest'anno verrà disputata a Los Angeles. Poche ore prima della partita ufficiale la first lady Jill Biden, insieme al nuovo pastore tedesco della famiglia presidenziale, offrirà i suoi auguri per il giorno di San Valentino, che quest'anno sarà celebrato proprio il giorno dopo il Super Bowl. "Il giorno di San Valentino è una delle mie feste preferite perché è tutta incentrata sull'amore. La cosa meravigliosa dell'avere animali domestici è che ci portano amore, gioia e conforto ...

