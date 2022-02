Sulla solitudine | tra sociologia e letteratura del ‘900 Calvino | Pavese | Pasolini | Beckett | Weil | Camus

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Siamo animali sociali, ma talvolta abbiamo bisogno di stare da soli. La vita oscilla tra questi due poli: socialità e isolamento. Lacome la castità è molto più sopportabile se è una libera scelta e non una costrizione, dovuta a ostracismo, a emarginazione sociale. Anche stare troppo a contatto con gli altri può essere snervante, può esaurire. Alcuni lavoratori, che svolgono professioni di aiuto, soffrono di burn out, a forza di stare troppo a contatto col pubblico. Il grande poeta Kavafis scriveva: "E se non hai la vita che desideri cerca di non sprecarla nel troppo commercio con la gente". L'articolo proviene da '900 Letterariodel '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

