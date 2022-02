Suicidio assistito, trovato il farmaco per Mario, il 43enne marchigiano tetraplegico a causa di un incidente (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mario, il 43enne marchigiano tetraplegico da circa 10 anni a causa di un incidente stradale, potrà finalmente accedere al Suicidio assistito. È di questi minuti la notizia riguardante la decisione del farmaco che potrà permettergli una morte senza sofferenza. Mario (nome di fantasia) sta combattendo la sua battaglia da circa un anno, lo scorso novembre ha ottenuto il via libera dal Comitato etico dell’Azienda sanitaria delle Marche al Suicidio assistito, vedendosi poi ritardare i tempi a seguito di un nuovo stop causato da una “trappola burocratica” che ha spinto Mario a diffidare l’ASUR Marche. Mario potrà accedere al ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022), ilda circa 10 anni adi unstradale, potrà finalmente accedere al. È di questi minuti la notizia riguardante la decisione delche potrà permettergli una morte senza sofferenza.(nome di fantasia) sta combattendo la sua battaglia da circa un anno, lo scorso novembre ha ottenuto il via libera dal Comitato etico dell’Azienda sanitaria delle Marche al, vedendosi poi ritardare i tempi a seguito di un nuovo stopto da una “trappola burocratica” che ha spintoa diffidare l’ASUR Marche.potrà accedere al ...

