Suicidio assistito, scelto il farmaco Mario: cosa può fare adesso (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il farmaco è il Tiopentone Sodico, che risulterebbe “idoneo a garantire una morte rapida e indolore” Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilè il Tiopentone Sodico, che risulterebbe “idoneo a garantire una morte rapida e indolore”

Advertising

LaStampa : Suicidio assistito, svolta storica: via libera al farmaco per Mario - HuffPostItalia : 'Si comincia con l'eutanasia, si finisce col suicidio assistito per i bambini'. Lo dice Pillon, eh. - Corriere : Suicidio assistito: la commissione approva il farmaco per Mario - lucafaccio : RT @TgLa7: Mario morirà con il suicidio assistito come aveva chiesto: il comitato di esperti Asur ha dato assenso su Tiopendone #TgLa7 #11f… - Agenzia_Ansa : Svolta nella vicenda del suicidio medicalmente assistito chiesto da Mario, 44enne tetraplegico marchigiano che ha i… -