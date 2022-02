Suicidio assistito: il farmaco per Mario sarà il tiopentone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione multidsiciplinare di esperti ha deciso il farmaco per il Suicidio medicalmente assistito chiesto da Mario, tetraplegico marchigiano che ha ingaggiato una battaglia legale con l’Azienda sanitaria Unica Regionale (Asur) per l’applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. La scelta è caduta sul tiopentone. L’Associazione Luca Coscioni parla di «una svolta storica». Il tiopentone o tiopental sodico è una droga ad azione depressiva del sistema nervoso centrale che viene usata nelle anestesie e appartiene alla classe dei barbieturici. Nel novembre scorso la Asur Marche di Ancona ha detto sì alla richiesta di Mario di accedere al farmaco letale. Era stata necessaria una pronuncia del tribunale. La scelta del ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione multidsiciplinare di esperti ha deciso ilper ilmedicalmentechiesto da, tetraplegico marchigiano che ha ingaggiato una battaglia legale con l’Azienda sanitaria Unica Regionale (Asur) per l’applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. La scelta è caduta sul. L’Associazione Luca Coscioni parla di «una svolta storica». Ilo tiopental sodico è una droga ad azione depressiva del sistema nervoso centrale che viene usata nelle anestesie e appartiene alla classe dei barbieturici. Nel novembre scorso la Asur Marche di Ancona ha detto sì alla richiesta didi accedere alletale. Era stata necessaria una pronuncia del tribunale. La scelta del ...

