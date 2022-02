Suicidio assistito, deciso il farmaco per Mario. Associazione Coscioni: "Svolta storica" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione di esperti ha stabilito che è corretto utilizzare il Tiopentone per il Suicidio assistito di Mario, un 44enne tetraplegico che mesi fa ha ingaggiato una battaglia legale con l'Azienda sanitaria Unica Regionale per l'applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. Per l'Associazione Coscioni è una Svolta storica: "La validazione del farmaco e delle modalità di autosomministrazione creano finalmente un precedente che consentirà a coloro che si trovano e si troveranno in situazione simile a quella di Mario di ottenere, se lo chiedono, l'aiuto alla morte volontaria senza dover più aspettare mesi". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una commissione di esperti ha stabilito che è corretto utilizzare il Tiopentone per ildi, un 44enne tetraplegico che mesi fa ha ingaggiato una battaglia legale con l'Azienda sanitaria Unica Regionale per l'applicazione della sentenza della Consulta Cappato-Dj Fabo. Per l'è una: "La validazione dele delle modalità di autosomministrazione creano finalmente un precedente che consentirà a coloro che si trovano e si troveranno in situazione simile a quella didi ottenere, se lo chiedono, l'aiuto alla morte volontaria senza dover più aspettare mesi".

