Suicidio assistito | “deciso il farmaco per Mario”

(Adnkronos) – Nuova svolta storica per Mario, il marchigiano 43enne tetraplegico dopo un incidente stradale, che da oltre 15 mesi sta tentando di far valere il proprio diritto di poter accedere all'aiuto Suicidio medicalmente assistito in Italia, legale alla presenza di quattro condizioni indicate dalla Corte Costituzionale nella cosiddetta sentenza 'CappatoDj Fabo'. Lo fa sapere l'Associazione Luca Coscioni, spiegando che "dopo oltre 16 mesi di azioni legali Asur", l'azienda sanitaria unica regionale, "ha consegnato la relazione" ed è stato "deciso il farmaco per Mario". "Nelle settimane scorse Mario, tramite il suo collegio legale, dopo aver ricevuto il via libera dal Comitato etico sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla sentenza della Consulta, ...

