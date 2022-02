Suicidio assistito, deciso il farmaco per il 43enne marchigiano Mario (Di venerdì 11 febbraio 2022) commenta È stato deciso quale farmaco andrà somministrato a Mario, il 43enne marchigiano che, tetraplegico dopo un incidente stradale, da oltre un anno sta tentando di far valere il proprio diritto di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 febbraio 2022) commenta È statoqualeandrà somministrato a, ilche, tetraplegico dopo un incidente stradale, da oltre un anno sta tentando di far valere il proprio diritto di ...

