Suicide Squad, anche Will Smith vuole l'Ayer Cut: "Tante cose sono rimaste fuori dal film" (Di venerdì 11 febbraio 2022) anche l'interprete di Deadshot Will Smith è a sostegno della distribuzione dell'Ayer Cut, la versione integrale e non modificata del film del 2016 Suicide Squad. Il movimento #ReleaseTheAyerCut chiede da tempo sul web la distribuzione della versione originale integrale di Suicide Squad, il film del 2016 diretto da David Ayer, e ora anche una star della pellicola, Will Smith, si esprime a favore. Dopo la produzione e distribuzione della Justice League di Zack Snyder, la versione del film così come l'aveva concepita inizialmente il regista senza le successive modifiche da parte di Whedon e dello studio, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022)l'interprete di Deadshotè a sostegno della distribuzione dell'Cut, la versione integrale e non modificata deldel 2016. Il movimento #ReleaseTheCut chiede da tempo sul web la distribuzione della versione originale integrale di, ildel 2016 diretto da David, e orauna star della pellicola,, si esprime a favore. Dopo la produzione e distribuzione della Justice League di Zack Snyder, la versione delcosì come l'aveva concepita inizialmente il regista senza le successive modifiche da parte di Whedon e dello studio, ...

