Advertising

sole24ore : ?? Sui balneari scontro #Gentiloni-#Salvini. Ecco cosa chiede l’Ue all’Italia sulle #spiagge. Il commissario europeo… - ilfoglio_it : Paolo Gentiloni ha lanciato un chiaro avvertimento all’Italia sulle concessioni balneari. La soluzione che la Commi… - romi_andrio : RT @Phastidio: Il senso del ridicolo, se c'era, se ne stava nascosto. - FranzosoFra : RT @Phastidio: Il senso del ridicolo, se c'era, se ne stava nascosto. - AntonioBanfi1 : RT @Phastidio: Il senso del ridicolo, se c'era, se ne stava nascosto. -

Ultime Notizie dalla rete : Sui balneari

Il Sole 24 ORE

Possibile provvedimento in consiglio dei ministri Le parole del commissario europeo Paolo Gentiloni in materia di concessioniaprono un caso. ...... ha detto Gentiloni, presentando le previsioni economiche della Commissione: 'Sulla questione delle concessioninon è che occorra rivedere molte norme. La soluzione che la Commissione indica ...Direttiva Bolkestein e difficoltà a reperire personale con o senza esperienza sono le cause scatenanti, ad effetto domino, degli annunci di vendita di stabilimenti balneari, apparsi in rete ...spiegano o consiglieri della Lega – come auspica il consigliere regionale Lilli Lauro, oggi vuol dire seguire la linea Gentiloni-Ue sui balneari e la linea Renzi sui taxi. Mentre i ministri della Lega ...