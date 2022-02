Studenti protestano davanti al Ministero contro esame maturità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Gli immaturi siete voi” e “Bianchi ascoltaci”. Sono questi gli striscioni che gli Studenti e le studentesse hanno srotolato oggi pomeriggio davanti al Ministero dell’Istruzione a Roma, per protestare contro l’esame di maturità. Una giornata di mobilitazione nazionale quella di oggi, indetta dalla Rete degli Studenti Medi, per ribadire che, nonostante le parziali modifiche apportate ieri dal Ministero, gli Studenti restano contrari alla reintroduzione delle due prove scritte. E questo perché, come recita un cartello di una studentessa, negli ultimi due anni hanno “passato più tempo in dad che in presenza”. Ma le loro ragioni non si fermano qui, come spiega Silvia, studentessa del liceo ‘Montale’. “Questa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Gli immaturi siete voi” e “Bianchi ascoltaci”. Sono questi gli striscioni che glie le studentesse hanno srotolato oggi pomeriggioaldell’Istruzione a Roma, per protestarel’di. Una giornata di mobilitazione nazionale quella di oggi, indetta dalla Rete degliMedi, per ribadire che, nonostante le parziali modifiche apportate ieri dal, glirestano contrari alla reintroduzione delle due prove scritte. E questo perché, come recita un cartello di una studentessa, negli ultimi due anni hanno “passato più tempo in dad che in presenza”. Ma le loro ragioni non si fermano qui, come spiega Silvia, studentessa del liceo ‘Montale’. “Questa ...

