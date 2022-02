Studenti in piazza a Benevento: nel mirino la ‘nuova’ maturità (FOTO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Presidio di protesta dei maturandi beneventani in piazza Risorgimento. Nel mirino degli Studenti il Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi e l’annunciata revisione del programma degli esami con il ritorno della prova scritta. “Dopo due anni di pandemia e tanta didattica a distanza non è pensabile imporre due prove scritte” – il messaggio lanciato dalla piazza. Alina Caruso, rappresentate degli Studenti del Liceo Classico Giannone, ha sottolineato: “Riproporre la maturità quasi nella sua forma tradizionale vuol dire non comprendere cosa è accaduto in questi due anni. Inoltre siamo a febbraio e mancano pochi mesi agli esami, avremmo bisogno di certezze, così come di una scuola interessata alla nostra ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Presidio di protesta dei maturandi beneventani inRisorgimento. Neldegliil Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi e l’annunciata revisione del programma degli esami con il ritorno della prova scritta. “Dopo due anni di pandemia e tanta didattica a distanza non è pensabile imporre due prove scritte” – il messaggio lanciato dalla. Alina Caruso, rappresentate deglidel Liceo Classico Giannone, ha sottolineato: “Riproporre laquasi nella sua forma tradizionale vuol dire non comprendere cosa è accaduto in questi due anni. Inoltre siamo a febbraio e mancano pochi mesi agli esami, avremmo bisogno di certezze, così come di una scuola interessata alla nostra ...

