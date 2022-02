“Strade sporche e poca manutenzione”: i Comuni del Plis del Morla scrivono a Anas e Provincia (Di venerdì 11 febbraio 2022) I Comuni che aderiscono al Plis del Morla e delle Rogge chiedono alla Provincia e all’Anas più cura e attenzione per le Strade di competenza di questi enti. La richiesta è stata inoltrata attraverso una lettera sottoscritta dal Plis e dai Comuni di Zanica, Stezzano, Comun Nuovo e Levate. “Urge la necessità di un piano adeguato e calendarizzato, finalizzato alla cura e alla manutenzione delle Strade di Vostra competenza che attraversano i nostri territori, nonché a interventi di contrasto alla deprecabile pratica dell’abbandono rifiuti. Riteniamo insufficienti gli interventi di pulizia, come le operazioni di sfalcio e potature relegate nella maggior parte dei casi a fine stagione quando l’erba a bordo strada o nelle ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Iche aderiscono aldele delle Rogge chiedono allae all’più cura e attenzione per ledi competenza di questi enti. La richiesta è stata inoltrata attraverso una lettera sottoscritta dale daidi Zanica, Stezzano, Comun Nuovo e Levate. “Urge la necessità di un piano adeguato e calendarizzato, finalizzato alla cura e alladelledi Vostra competenza che attraversano i nostri territori, nonché a interventi di contrasto alla deprecabile pratica dell’abbandono rifiuti. Riteniamo insufficienti gli interventi di pulizia, come le operazioni di sfalcio e potature relegate nella maggior parte dei casi a fine stagione quando l’erba a bordo strada o nelle ...

